The Mosaic verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Mosaic hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz wurde auf 16,04 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,44 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,29 Prozent auf 67,33 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,96 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at