The Mosaic verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Mosaic hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat The Mosaic mit einem Umsatz von insgesamt 14,27 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,04 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 16,23 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at