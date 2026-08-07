The Mosaic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Mosaic hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Mosaic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at