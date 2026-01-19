The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
19.01.2026 12:30:00
The Most 'Hated' Name In the Market Right Now Is a Screaming Buy
In this video, I will discuss Meta (NASDAQ: META), why it is so cheap, updates on CoreWeave, Micron, Rubrik, and OpenAI. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Jan. 16, 2026. The video was published on Jan. 16, 2026.
