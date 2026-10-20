Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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20.10.2026 11:02:00
The multi-million dollar real estate portfolio of Buffalo Bills QB Josh Allen and actress Hailee Steinfeld
Josh Allen reached another milestone in his NFL career, but his life away from football is equally impressive—including the real estate portfolio he shares with his actress wife, Hailee Steinfeld.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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