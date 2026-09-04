Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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04.09.2026 20:17:30
The Nasdaq, S&P 500, and Dow All Fell Slightly Friday. The Jobs Report Wasn't Really Why.
Stocks edged lower Friday after the August jobs report came in roughly three times as strong as economists expected. Hot jobs reports are usually bad news for Wall Street, as investors ponder rising risks of inflation-fighting Fed rate increases. The major indexes are indeed down today, but the drops are fairly small.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) was down 0.3% as of 1:20 p.m. ET, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) down 0.4%, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) down 0.5%. The Dow fell as much as 0.7% around 11 a.m. ET before clawing most of it back.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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