Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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18.11.2026 01:23:02
The Nasdaq-100 Is Down More Than 10% From Its High, but the Broad Market Is Down Far Less. Here's How Gaps Like This Have Ended Since 1986.
The broad market, as measured by the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), has held up much better than tech stocks this fall. The index closed at 7,561.67 on Friday, Nov. 13, just 3% or so under its Oct. 6 record of 7,818.93.
The Nasdaq-100, which leans heavily on big tech and growth stocks, reached its own high close of 31,224.47 the same day. But by Nov. 13, it had fallen to 27,943.74, around 10.5% under the peak.
A gap like this doesn't come along very often. Digging through both indexes' daily closes, I counted 12 past cases since the mid-1980s, plus one in July this year.
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