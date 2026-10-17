Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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17.10.2026 14:45:00
The Nasdaq-100's 6 Best Stocks This Year, and Whether They Can Keep Going
Experienced investors know all too well that past performance is no guarantee of future results. Still, those same investors also know that sometimes one year's biggest winners can keep on trucking the following year.
Take artificial intelligence (AI) powerhouse Nvidia (NASDAQ: NVDA) as an example. After soaring more than 180% in 2024, shares of the technology giant gained another 35% in 2025, and are up more than 18% so far this year. Palantir Technologies is another big name with recent back-to-back yearly wins, rallying 367% in 2024 then logging a 122% gain the following year.
Of course, these gains were driven by their underlying companies being in the right place at the right time. That's in the artificial intelligence business just as it was reaching critical mass. Plenty of red-hot tickers don't follow through.
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