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10.08.2026 10:06:00

The Nasdaq Composite Just Did Something That's Been Observed Only 18 Times Since Its Inception in 1971 -- and History Says Stocks Are About to Skyrocket

Despite a period of outsize volatility in March tied to the Iran war, 2026 is shaping up as another sensational year for Wall Street's major stock indexes.As of the closing bell on Aug. 6, the technology-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) was leading the way with a year-to-date gain of 13.4%. The benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and time-tested Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) aren't slouches, either, with year-to-date increases of 12.6% and 12.1%, respectively. Everything from the artificial intelligence (AI) revolution to eyepopping corporate growth rates has fueled this historic bull market.But based on historical precedent, the good times are just getting started on Wall Street.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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