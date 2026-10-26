Nasdaq Aktie

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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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26.10.2026 09:06:02

The Nasdaq Composite Just Plunged Almost 700 Points in One Day: Is a Stock Market Crash Imminent?

For the better part of the last four years, it's been all systems go for the stock market. Since the 2022 bear market bottomed, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) has rallied 84%, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and growth-focused Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have more than doubled.

The artificial intelligence (AI) infrastructure build-out has been the stock market's unmistakable catalyst. The otherworldly amount of capital being spent on data center infrastructure is almost single-handedly propelling equities higher.

Image source: Getty Images.

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