Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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06.11.2026 01:50:02
The Nasdaq Composite Just Shattered Its Single-Session Point-Loss Record: 3 Reasons These Elevator-Down Moves May Be Just Beginning
To say it was a rough day for Wall Street's major stock indexes would be an understatement. The timeless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) shed 1,833 points, the benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) lost 335 points, and the artificial intelligence (AI)-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) plummeted 1,422 points on Nov. 5.
While the Nasdaq Composite's 5.52% decline didn't crack the 20 largest percentage drops on record, its 1,422-point single-session loss shattered its previous record tumble of 1,122 points, set on June 5, 2026.
Image source: Getty Images.
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