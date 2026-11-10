The Nasdaq Fell Into Correction Territory Recently. Should You Buy the Dip?

Recent sharp volatility in the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index shouldn't surprise experienced investors, because the stock market doesn't move in a perfectly straight line over the long term. Markets will always be volatile.

The key question is whether downside moves, such as a recent one-day dip of 5.5% that sent the Nasdaq briefly into correction territory, signal an extended period of weakness or a buying opportunity. I think the answer is the latter, but with qualifications.

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