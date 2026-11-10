Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
10.11.2026 04:30:00
The Nasdaq Fell Into Correction Territory Recently. Should You Buy the Dip?
Recent sharp volatility in the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index shouldn't surprise experienced investors, because the stock market doesn't move in a perfectly straight line over the long term. Markets will always be volatile.
The key question is whether downside moves, such as a recent one-day dip of 5.5% that sent the Nasdaq briefly into correction territory, signal an extended period of weakness or a buying opportunity. I think the answer is the latter, but with qualifications.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|96,70
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.