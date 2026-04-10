Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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10.04.2026 11:14:00
The Nasdaq Has Made a Solid Recovery. Here Are 2 Incredibly Attractive Stocks to Buy Before It's Too Late.
After a March during which the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dipped briefly into correction territory, the tech-focused index has made a solid recovery. It has jumped by nearly 9% since March 30. However, not all tech stocks that endured the slump participated in the rebound. This disparity gives investors an opportunity to buy some top artificial intelligence (AI) stocks at attractive valuations, especially considering that the adoption of this technology isn't slowing. Here are a couple of top AI names worth buying while they are still down.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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