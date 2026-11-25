Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
25.11.2026 17:42:48
The Nasdaq Is Approaching Bear Market Territory: 2 Stocks Down 22% and 37% to Buy Right Now
On the eve of Thanksgiving, selling resumed as investors returned to risk-off sentiment.
As of 11:39 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average had fallen roughly 785 points, while the tech-heavy Nasdaq Composite declined over 4%. The Nasdaq is now down over 17% from its Oct. 6 peak and is nearing bear-market territory.
On Nov. 25, the October reading of the Federal Reserve's preferred inflation gauge, the Personal Consumption Expenditures (PCE) price index, came in hotter than expected.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|98,10
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.