Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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20.11.2026 17:02:02
The Nasdaq Is In Its Third Correction of 2026. Here’s the Lesson Most Investors Are Missing.
The stock market has had a rough November. The Nasdaq Composite closed more than 10% below its Oct. 6 record on Nov. 16, which put it back in correction territory. The tech-heavy Nasdaq-100 has fallen even further and now sits about 15% below its October high.
Corrections, typically defined as declines of 10% or more from recent highs, historically have occurred about once a year. However, this is already the Nasdaq's third correction of 2026. That might sound alarming, but the first two have a valuable lesson to teach investors.
Image source: Getty Images.
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