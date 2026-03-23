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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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23.03.2026 02:30:00

The Nasdaq Is on the Verge of a Correction. 4 Things Investors Need To Remember

Stocks slumped last week as rising oil prices, the destruction of energy infrastructure in the Persian Gulf region, and the Fed's acknowledgement of rising inflation risk combined to send the market tumbling.By the end of the week, the S&P 500 was down 1.9%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) had lost 2.1%. Friday was particularly brutal, with the Nasdaq closing down 2%. At one point on Friday, the Nasdaq had fallen into correction territory, defined as a drop of 10% or more from a recent closing peak; however, a late rally was enough for it to escape .Still, a correction seems likely at this point, at least barring a sudden change in the war in Iran. Here are a few things investors should know about the stock market and corrections.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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