Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
23.03.2026 02:30:00
The Nasdaq Is on the Verge of a Correction. 4 Things Investors Need To Remember
Stocks slumped last week as rising oil prices, the destruction of energy infrastructure in the Persian Gulf region, and the Fed's acknowledgement of rising inflation risk combined to send the market tumbling.By the end of the week, the S&P 500 was down 1.9%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) had lost 2.1%. Friday was particularly brutal, with the Nasdaq closing down 2%. At one point on Friday, the Nasdaq had fallen into correction territory, defined as a drop of 10% or more from a recent closing peak; however, a late rally was enough for it to escape .Still, a correction seems likely at this point, at least barring a sudden change in the war in Iran. Here are a few things investors should know about the stock market and corrections.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|74,61
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.