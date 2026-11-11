The Nasdaq Just Entered Correction Territory. 2 ETFs to Buy on the Dip.

The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is one of the U.S. stock market's big three indexes (along with the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average), and the tech-leaning index has easily been the best performer of the bunch over the past couple of decades.

Unfortunately, the past month hasn't been ideal. As of market close on Nov. 6, the index is down nearly 11% from its Oct. 6 high, officially entering correction territory after a 5.5% single-day plunge on Nov. 5.

Many popular ETFs have followed the Nasdaq Composite's path, including the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) and the Invesco Nasdaq 100 ETF (NASDAQ: QQQM). If you have extra cash to buy the dip, now is a good time to start or add to your position.

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