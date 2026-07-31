Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
31.07.2026 08:45:00
The Nasdaq Just Entered Its Second Correction of 2026. Here's What Investors Need to Know.
Wednesday's selloff sent the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) down to its second correction of the year before it recovered Thursday. A correction is defined as a drop of 10% to 20% from recent highs in a major market index.Here's what investors need to know about the Nasdaq sell-off, how it compares to other major indexes, and how the index's broader moves could be affecting their investment portfolios.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
|
22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
|
22.07.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)