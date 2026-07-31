Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 08:45:00

The Nasdaq Just Entered Its Second Correction of 2026. Here's What Investors Need to Know.

Wednesday's selloff sent the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) down to its second correction of the year before it recovered Thursday. A correction is defined as a drop of 10% to 20% from recent highs in a major market index.Here's what investors need to know about the Nasdaq sell-off, how it compares to other major indexes, and how the index's broader moves could be affecting their investment portfolios.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nasdaq Inc

mehr Nachrichten