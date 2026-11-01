The Nasdaq Just Flashed a Signal Investors Can't Afford to Ignore. History Says the Stock Market Will Do This Next.

The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 5.3% in October, recording its worst monthly performance since President Trump's tariffs rocked the index in early 2025. This time, anxiety surrounding the artificial intelligence boom was the driving force behind the drawdown.

Interestingly, monthly declines of at least 5% are relatively common. In fact, including the latest incident, the Nasdaq has suffered 15 such declines over the last decade, averaging more than once per year.

History says this will happen next.

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