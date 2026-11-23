The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 10% in the week ending Nov. 20, bringing its overall loss since its October high to more than 18%.

Nvidia's (NASDAQ:NVDA) current drama and the Anthropic (NASDAQ:ANT) IPO are getting most of the attention. But the damage in the sector is widespread.

Investors who went overweight in tech and artificial intelligence (AI) stocks may be wondering if the worst is over or if it's yet to come. History gives us some guidance, although it may not be as comforting as they're hoping for.

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