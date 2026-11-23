Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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23.11.2026 17:55:47
The Nasdaq Just Had 1 of Its 10 Worst Weeks in the Past 45 Years. Here's What History Says Comes Next.
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 10% in the week ending Nov. 20, bringing its overall loss since its October high to more than 18%.
Nvidia's (NASDAQ:NVDA) current drama and the Anthropic (NASDAQ:ANT) IPO are getting most of the attention. But the damage in the sector is widespread.
Investors who went overweight in tech and artificial intelligence (AI) stocks may be wondering if the worst is over or if it's yet to come. History gives us some guidance, although it may not be as comforting as they're hoping for.
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Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.