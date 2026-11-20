Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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20.11.2026 20:57:02
The Nasdaq Just Had Its 6th Correction in 4 Years. History Says This Is the Likelihood of a Full-Blown Bear Market
Tech stocks are having a brutal November. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is now down nearly 17% from its Oct. 6 peak. A correction means an index closes at least 10% below its record, while a bear market means a decline of 20% or more.
Several factors are weighing on the tech-heavy Nasdaq, including disappointing earnings from hyperscalers and a Blue Tsunami in the midterm elections that raised concerns about further regulations and restrictions on data centers.
Add in the Jensen Huang scandal and a Federal Reserve leaning toward more interest rate hikes, and investors have plenty to worry about. This is the Nasdaq's sixth correction in four years, which have overall been quite prosperous for investors.
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