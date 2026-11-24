For a while this morning, Anthropic (NASDAQ:ANT) looked like it would soar today after news of Jensen Huang's dramatic return to Nvidia (NASDAQ:NVDA) broke. Shares of the newly public company opened up 5.4%.

But by the closing bell, Anthropic was down 1.4%. Not a bad day per se, but consider the gains from the rest of the tech market:

Just two trading days after its debut, in what was the year's biggest gain for the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC), Anthropic stock inched lower. Why did the Claude maker's stock miss out on most of the marketwide rally?

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