Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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24.11.2026 01:22:02
The Nasdaq Just Had Its Best Day Since April 2025. Anthropic Stock Fell Anyway.
For a while this morning, Anthropic (NASDAQ:ANT) looked like it would soar today after news of Jensen Huang's dramatic return to Nvidia (NASDAQ:NVDA) broke. Shares of the newly public company opened up 5.4%.
But by the closing bell, Anthropic was down 1.4%. Not a bad day per se, but consider the gains from the rest of the tech market:
Just two trading days after its debut, in what was the year's biggest gain for the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC), Anthropic stock inched lower. Why did the Claude maker's stock miss out on most of the marketwide rally?
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Aktien in diesem Artikel
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|80,51
|-3,12%
|Nasdaq Inc
|96,60
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