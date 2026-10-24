CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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24.10.2026 21:30:00
The Nasdaq Just Had Its Worst Day in 4 Months. Here's the Level That Would Signal a Correction, and What History Says Investors Can Do About It.
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 2.6% on Oct. 22, closing at 26,008.86 and marking the largest decline since a 4.2% drop on June 5.
Here's the level that would put the Nasdaq in a correction, why corrections are occurring more frequently, and how you can prepare for volatility.
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