Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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22.09.2026 19:06:37
The Nasdaq Set a Record and the Dow Lost 270 Points on the Same Morning
The major market indexes displayed their differences on Tuesday morning. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) rose 0.3% as of 12:06 p.m. ET. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) fell 0.6%. Between these extremes, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) essentially stayed flat with a 0.1% drop. The Nasdaq index set a fresh intraday high at 10:35 a.m. ET.
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