The National Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The National Bank stellte am 15.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 19,3 Millionen USD gegenüber 18,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at