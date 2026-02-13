The National Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The National Bank hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach -0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,060 USD. Im letzten Jahr hatte The National Bank einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 74,77 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 72,45 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at