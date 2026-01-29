29.01.2026 06:31:29

The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 AED je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,22 Prozent auf 1,27 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel hatte The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer 1,75 Milliarden AED umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,330 AED prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,30 Milliarden AED gesehen hatten.

The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,30 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,03 AED je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer im vergangenen Geschäftsjahr 5,17 Milliarden AED verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer 7,07 Milliarden AED umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,30 AED je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 5,19 Milliarden AED beziffert.

