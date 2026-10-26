The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer legte Quartalsergebnis vor

The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,40 AED beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer 0,350 AED je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,79 Prozent auf 1,34 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel hatte The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer 2,03 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at