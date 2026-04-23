The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer ließ sich am 20.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,50 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 AED je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,47 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,310 AED je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,38 Milliarden AED geschätzt.

Redaktion finanzen.at