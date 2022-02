The Navigator Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Navigator Company stellte am 09.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,080 EUR. Im Vorjahresviertel hatte The Navigator Company 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 482,5 Millionen EUR gegenüber 348,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,227 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The Navigator Company im vergangenen Geschäftsjahr 1,57 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Navigator Company 1,39 Milliarden EUR umsetzen können.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,226 EUR sowie einen Umsatz von 1,56 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at