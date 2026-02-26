ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
|
26.02.2026 18:52:35
The Neocloud Revolution Is Here. This AI Stock Went From Zero to $5 Billion in Revenue in 3 Years.
"Neocloud" is one of those buzzy tech industry words that not every investor is aware of. That's a shame, because the technology -- cloud computing services that are focused chiefly on artificial intelligence (AI) -- has enormous potential, to say the least. And within the still-limited neocloud space, one enterprise that's helping to lead the march forward is CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Its rise has been fast and impressive; here's a look at whether it still has room to run.Underneath all the sophisticated, whiz-bang technology that CoreWeave leverages, its business strategy is refreshingly straightforward.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu ZERO CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 923,00
|2,02%
|ZERO CO LTD
|3 800,00
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.