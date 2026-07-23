Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
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23.07.2026 19:00:12
The Nestlé supertanker’s turnaround is in train — under the surface
Consumer goods group has made headway in the task of ditching sleepy brands for more lively onesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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