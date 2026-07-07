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07.07.2026 21:00:00

The New AI Revolution Is Here: Buy These 3 Stocks Before They Surge

Looking downstream beyond artificial intelligence (AI) chips like those Nvidia provides can reveal investment opportunities that most investors are overlooking. Software, physical AI, and memory storage are three verticals that remain underrated, even among investors monitoring those industries.As the AI revolution expands beyond chips, these three AI stocks are set to benefit. They have all surged over the past year, but future rallies are highly probable and could reward new shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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