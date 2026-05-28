BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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28.05.2026 21:38:00
The new bipartisan college-sports bill is bad news for the richest NIL athletes. Here’s why.
The Protect College Sports Act bill could ‘materially harm the earnings potential of top college athletes,’ one sports attorney says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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