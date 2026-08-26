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26.08.2026 06:31:28
The New Hamashbir Latzarchan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
The New Hamashbir Latzarchan lud am 23.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 ILS je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat The New Hamashbir Latzarchan 206,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 214,3 Millionen ILS umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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