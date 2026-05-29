The New Hamashbir Latzarchan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The New Hamashbir Latzarchan hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The New Hamashbir Latzarchan -0,050 ILS je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 176,9 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 21,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The New Hamashbir Latzarchan 225,4 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at