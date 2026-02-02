|
The New India Assurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The New India Assurance hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 2,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122,35 Milliarden INR – ein Plus von 14,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The New India Assurance 107,12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
