The New India Assurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The New India Assurance hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,51 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The New India Assurance 2,18 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 129,71 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,57 INR, nach 6,29 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 506,74 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 426,15 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at