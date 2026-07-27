The New India Assurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The New India Assurance hat am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -1,47 INR. Ein Jahr zuvor waren 2,43 INR je Aktie erzielt worden.

The New India Assurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,26 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 119,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at