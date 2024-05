The New India Assurance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The New India Assurance hat sich am 22.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 117,21 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,23 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,77 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6,36 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 435,34 Milliarden INR gegenüber 409,73 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at