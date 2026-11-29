The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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29.11.2026 09:12:18
The New York Times: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, The New York Times Company (NYSE:NYT) announced that it added 420,000 net new digital subscribers to reach 13.8 million total subscribers on its path toward 15 million. This growth demonstrates that direct subscriber engagement fuels revenue expansion across both digital subscriptions and advertising.
Expanding profitability relies on building essential daily habits rather than depending on unpredictable customer traffic from tech platforms, such as search engines and AI chatbots. Three things management said on the call stand out.
Algorithm changes and automated artificial intelligence tools threaten traditional publishing traffic. By building direct daily habits around news and lifestyle products, the publisher retains pricing power and keeps audience retention high regardless of third-party tech platform shifts.
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