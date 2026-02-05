The New York Times: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The New York Times äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat The New York Times mit einem Umsatz von insgesamt 802,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 726,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,42 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,09 USD. Im Vorjahr waren 1,77 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,82 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,59 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at