The New York Times Co., Q3 Profit Advances

(RTTNews) - The New York Times Co., (NYT) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $97.356 million, or $0.60 per share. This compares with $81.647 million, or $0.50 per share, last year.

Excluding items, The New York Times Co., reported adjusted earnings of $0.68 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.7% to $768.538 million from $700.821 million last year.

The New York Times Co., earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $97.356 Mln. vs. $81.647 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.50 last year. -Revenue: $768.538 Mln vs. $700.821 Mln last year.