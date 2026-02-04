The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
|
04.02.2026 13:31:47
The New York Times Co., Reports Rise In Q4 Income
(RTTNews) - The New York Times Co., (NYT) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $129.83 million, or $0.79 per share. This compares with $123.72 million, or $0.75 per share, last year.
Excluding items, The New York Times Co., reported adjusted earnings of $0.89 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.4% to $802.31 million from $726.62 million last year.
The New York Times Co., earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $129.83 Mln. vs. $123.72 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.75 last year. -Revenue: $802.31 Mln vs. $726.62 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The New York Times Co.
|
03.02.26
|Ausblick: The New York Times legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: The New York Times stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.12.25
|New York Times sues Pentagon over new press restrictions (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: The New York Times informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: The New York Times zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.09.25
|Trump suit against New York Times dismissed for being too long (Financial Times)
|
16.09.25
|New York Times-Aktie schwach: Trump mit Milliardenforderung vor Gericht (dpa-AFX)
|
16.09.25
|ROUNDUP: Trump kündigt Milliarden-Klage gegen 'New York Times' an (dpa-AFX)