The New York Times informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The New York Times hat sich am 02.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,430 USD. Im letzten Jahr hatte The New York Times einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 594,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 509,4 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,07 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,78 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,20 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 2,06 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at