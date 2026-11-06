The New York Times legte Quartalsergebnis vor

The New York Times lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The New York Times ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat The New York Times mit einem Umsatz von insgesamt 768,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at