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08.05.2026 06:31:29
The New York Times mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
The New York Times hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The New York Times noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat The New York Times 712,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 635,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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