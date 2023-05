The New York Times öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The New York Times präsentierte in der am 10.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Mit einem EPS von 0,190 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als The New York Times mit 0,190 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 560,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The New York Times 537,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at