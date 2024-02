The New York Times öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The New York Times präsentierte am 07.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,700 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 676,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 667,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,43 Milliarden USD gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,43 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at