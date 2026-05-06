The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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06.05.2026 13:05:04
The New York Times Passes 13 Million Subscribers
The company’s adjusted operating profit hit $117.9 million in the quarter, up 27.2 percent from a year earlier, on revenue of $712.2 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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